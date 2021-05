29 anni fa la stragi di Capaci e Via d’Amelio: a Pisticci studenti ricordano le vittime di mafia

In varie parti d’Italia, nei giorni scorsi, a livello scolastico e a livello politico, si sono registrate tutta una serie di interventi per sostenere la cultura della legalità e contrastare il fenomeno mafioso.

Anche a Pisticci (MT) gli studenti hanno fatto sentire la loro voce.

Così il Sindaco, Viviana Verri:

“In occasione della giornata della legalità, che ogni anno ricorre il 23 maggio, voglio segnalare due importanti iniziative condotte dagli Istituti Comprensivi della nostra città.

Gli alunni della classe III C della scuola secondaria di primo grado dell’IC “Q. O. Flacco”, guidati dalla prof.ssa Rosa Storino, hanno ideato un brano musicale dal titolo ‘We can fight them’, in più lingue.

Il brano è stato realizzato in occasione del Concorso nazionale per il XXIX anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, ha superato la selezione regionale ed è stato inviato alla Fondazione Falcone.

Sempre la lotta alla mafia è stata al centro di un convegno dal titolo ‘I mutamenti della mafia: i fondi europei e le terre liberate’ cui hanno preso parte il Ministro dell’Interno Lamorgese e il il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho.

Tra le 60 scuole italiane che hanno preso parte all’incontro c’è l’IC “Padre Pio da Pietrelcina”.

Esprimo viva soddisfazione e mi congratulo con gli studenti e i docenti dei nostri Istituti Comprensivi, che si sono fatti promotori di queste iniziative, contribuendo ad infondere nei nostri ragazzi la cultura della legalità, primo e fondamentale seme per la crescita di una generazione più sana e consapevole dei diritti e doveri”.

