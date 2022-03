“115 gli Ucraini a Matera destinati ad aumentare”. Ecco la proposta al Comune per migliorare la macchina organizzativa

Così scrive per Matera Civica il Consigliere comunale Pasquale Doria:

“Se la Cina è vicina non è da meno l’Ucraina.

Allo scorso 31 dicembre erano 115 i cittadini ucraini legalmente residenti a Matera.

Gli uomini sono 24 uomini, le donne 91, la cui classe di età è concentrata soprattutto tra 36 e i 50 anni.

Un’istantanea che, leggendo i numeri, è già un racconto di suo.

Adesso, il loro numero è destinato a crescere.

I mariti, i figli, i fratelli e i nipoti rimangono a casa.

Abbiamo notizie certe che altre donne e bambini (il più giovane di loro che vive in città ha 2 anni) si stanno muovendo anche verso Matera.

Al bando le tifoserie, per volere la pace bisogna preparare la pace.

Ma per un programma di accoglienza dei profughi provenienti da zone in emergenza umanitaria, è necessario organizzarsi, così che persone in condizione di fragilità possono trovare rifugio in modo legale.

Senza il minimo sentimento polemico, Matera Civica propone al Comune di Matera, per quanto possibile, l’adozione del vademecum delle ‘Informazioni per le persone provenienti dall’Ucraina e per le famiglie ospitanti’ adottato e diffuso dal Comune di Venezia.

Il testo è riproposto nella stessa forma, ad eccezione degli indirizzi che andrebbero adeguati in chiave materana.

Eccolo:

1. COSA FARE SE SI OSPITANO PERSONE UCRAINE IN CASA?

Qualora la persona sia ospitata presso una famiglia, se la permanenza è di breve durata l’ospitante deve inviare entro 48 ore via e-mail al Commissariato di Polizia di zona (https://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo) una comunicazione indicante le proprie generalità, l’indirizzo della casa, le generalità delle persone ospitate e copia dei relativi documenti), inviandone copia anche al Comune di Venezia al seguente indirizzo e-mail: ucraina@comune.venezia.it.

Si invita a segnalare al Comune nella medesima comunicazione l’eventuale presenza tra le persone ospitate di medici ed infermieri.

Se la permanenza è di maggiore durata l’ospitante entro 90 gg deve recarsi presso la Questura di Marghera in via Aurelio Nicolodi 21, Comune di Venezia, per sottoscrivere la dichiarazione di ospitalità.

2. QUALI SONO LE NORME SANITARIE PER LA PERSONA UCRAINA ARRIVATA IN ITALIA?

2.1 REGISTRAZIONE DELL’INGRESSO IN ITALIA ALL’ ULSS 3 SERENISSIMA

Scrivere a ucraina@aulss3.veneto.it allegando copia del passaporto o documento d’identità, eventuali certificazioni vaccinali, eventuali referti di guarigione, eventuali referti di tampone e contatti telefonici.

Compilare il modulo https://forms.gle/wW4fUSPLE5PN9WLf8

2.2. TAMPONI

Entro 48 ore dall’arrivo, la persona deve effettuare un test antigenico rapido o molecolare, indipendentemente dallo stato vaccinale.

Le persone provenienti dall’Ucraina possono effettuare un tampone gratuito senza prenotazione presentandosi con un documento di identità presso uno dei punti tampone dell’ULSS 3 consultabili al link: https://www.aulss3.veneto.it/Punti-tampone-per-persone-provenientidall-Ucraina.

Per i soggetti risultati POSITIVI sarà necessario avviare le necessarie procedure di isolamento (in stanza singola, possibilmente con bagno personale dedicato, uso di mascherina ffp2, lavaggio frequente mani e superfici a contatto, aerazione dei locali).

Se compaiono o peggiorano i sintomi chiamare il Servizio di Continuità Assistenziale dell’ULSS n. 3 (Guardia Medica) allo 0412385600 o il Servizio di Emergenza al 118 .

I soggetti risultati NEGATIVI verranno contattati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per la valutazione dello stato vaccinale Covid-19 ed eventuale emissione della Certificazione Verde (Green Pass).

2.3 VACCINAZIONE E CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

La vaccinazione è offerta gratuitamente a chi non ha completato o non ha effettuato il ciclo vaccinale.

Il Servizio e Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 3 contatterà l’interessato per comunicare le modalità (luogo, data e orario) per l’esecuzione delle vaccinazioni necessarie sia per adulti che per bambini.

Per ottenere la certificazione verde Covid 19 (green pass) scrivere a ucraina@aulss3.veneto.it allegando i documenti richiesti al punto 2.1.

3. COME ACCEDERE AI SERVIZI SANITARI PER LE PERSONE UCRAINE TEMPORANEAMENTE PRESENTI NEL TERRITORIO?

Per poter accedere alle prestazioni sanitarie (sia in urgenza che ordinarie) consultare le istruzioni dell’ULSS n. 3 cliccando il link: https://www.aulss3.veneto.it/Informazioni-per-le-persone-provenienti-dallUcraina.

Per ogni ulteriore informazione chiamare il Comune di Venezia al numero 041041 e/o scrivere all’indirizzo e-mail: ucraina@comune.venezia.it.

È il caso che anche il comune di Matera diffonda indicazioni utili”.

