106 Jonica: camionista rovescia in strada tonnellate di agrumi e fugge! La Polizia…

Pericolo sulla SS106.

Alle porte di Taranto, 20 tonnellate di agrumi, trasportate da un camion, si sono rovesciate su strada.

Il mezzo, datosi alla fuga, è stato rintracciato dalla Polizia Stradale grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza: si tratta di un autoarticolato appartenente a un’azienda di trasporti di Castellaneta (Ta).

Il 63enne alla guida, privo della patente perché già revocata, è stato denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti, in quanto, avendo reso l’asfalto viscido, ha provocato alcuni incidenti e messo in pericolo la vita degli altri automobilisti.

L’accesso alla strada è rimasto bloccato per circa tre ore, per consentire la pulizia dell’asfalto.

Il camion è stato fermato per il successivo provvedimento di confisca.