Zona Rossa in Basilicata, Bardi: “Avviate interlocuzioni con il governo centrale”! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“I rappresentanti dell’Anci dovrebbero conoscere bene le disposizioni in vigore che attengono alla definizione delle zone interessate dall’emergenza sanitaria e al modo in cui viene attribuito ai singoli territori un determinato colore.

Non dovrebbe essere una sorpresa per l’Anci il fatto che la delimitazione della Basilicata nella zona rossa non sia stata una scelta della Regione ma esclusiva del ministero della Salute.

Una decisione fondata su parametri che, per quanto oggettivi, non tengono conto della specificità dei territori.

La Regione Basilicata né ha promosso iniziative che andassero nella direzione della zona rossa né ha avallato in qualche modo la decisione finale. Tutt’altro.

La Regione si è opposta, non ritenendo adeguato il provvedimento al reale contesto lucano.

Da tempo con gli altri presidenti di Regione abbiamo chiesto una revisione dei parametri, ma la nostra posizione ad oggi non è riuscita a prevalere rispetto agli indirizzi nazionali.

E, a tale proposito, in queste ore la Regione Basilicata ha avviato interlocuzioni con il governo centrale.

Quanto al coinvolgimento delle strutture associative, prima di varare il piano di vaccinazione regionale si sono svolte più riunioni alla presenza di tutti i 131 sindaci che si sono detti favorevoli e concordi sia sul merito che sul metodo adottato.

Quindi, nulla di più falso e specioso.

In questo momento, tentare di spostare la questione dal piano tecnico-scientifico a quello politico non è utile al confronto tra i diversi attori in campo, sindaci inclusi, chiamati a gestire ciascuno per la propria parte l’emergenza sanitaria.

Non è il caso di ribadire che la pandemia continua ad avere ripercussioni significative sulla vita reale delle persone, delle famiglie e degli operatori economici.

Uscire quanto prima da questa situazione è il nostro obiettivo comune.

Perseguiamolo, riportando il dialogo su binari costruttivi.

Per questo venerdì prossimo sarà convocato un incontro con l’Anci ed i sindaci per un confronto proprio su questi temi”.

