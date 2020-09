Walter, 26enne della Basilicata, perde la vita in un tragico incidente: “Il tuo sorriso rimarrà per sempre impresso nella mente di tutti noi”

Come già anticipato, una tragedia ha colpito la comunità di Bella (PZ).

Walter Golia, di appena 26 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente verificatosi lungo la Sp 14 “Bellese” che collega Bella a Baragiano.

Questo il cordoglio del Sindaco, Leonardo Sabato:

“La scomparsa di un giovane figlio della nostra terra ci sconvolge.

Il nostro pensiero oggi è per Walter, per l’interruzione del suo progetto di vita, per i suoi genitori, per le sorelle, per la sua amata Teresa, per i parenti e per tutti noi, che, anche se meno vicini, siamo profondamente partecipi, perché la morte di un giovane colpisce tutta la comunità.

Ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita.

Una vita che si spegne troppo presto toglie un pò di futuro e di fiducia a tutti.

Riposa in pace Walter e dona conforto alla tua famiglia”.

L’assessore Carmine Ferrone aggiunge:

“Una notizia di prima mattina che ha sconvolto l’intera comunità bellese.

Ti ricorderemo come un ragazzo modello, pieno di vitalità.

Un lavoratore operoso e vivace ma nello stesso tempo gentile e umile.

Un esempio per tanti giovani.

Il tuo sorriso rimarrà per sempre impresso nella mente di tutti noi.

Amico Walter, buon viaggio.

Cerca di far risollevare la tua amata famiglia e chi ti è stato accanto amandoti fino all’ultimo”.

Ci stringiamo al dolore di tutti i suoi cari.

