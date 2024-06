Il Comune di Tursi informa:

“Come da ordinanza n. 57 del 20/06/2024 si richiede la massima collaborazione della cittadinanza di non sostare e/o fermare i veicoli da Via Roma-incrocio viale S. Anna fino alla SP San Rocco in data 24/06/2024 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per lavori di spazzamento meccanizzato e pulizia del tratto indicato“.