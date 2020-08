Territori a rischio nel materano: risorse in arrivo per questi Comuni! I dettagli

“In una terra bella quanto fragile come la Basilicata, caratterizzata da notevoli criticità dal punto di vista idrogeologico, ogni azione volta a prevenire e ad intervenire sui fenomeni di dissesto va a rispondere pienamente alla richiesta di sicurezza che proviene dalle nostre comunità: il documento firmato oggi va nella direzione di quel cambio di passo da tutti noi auspicato e perseguito”.

Ad affermarlo, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, presente oggi a Potenza, alla firma di un protocollo d’intesa che consentirà:

“il completamento delle opere di mitigazione del rischio ed il ripristino del reticolo idrografico in alcune zone del territorio di Montescaglioso, per un importo di circa 1 milione e 300 mila euro.

Il documento è stato sottoscritto dal Sindaco della cittadina del materano, Vincenzo Zito, e dal commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, Domenico Tripaldi, alla presenza, tra gli altri, del consigliere regionale Pasquale Cariello e dell’assessore comunale di Montescaglioso, Monica Ditaranto“.

L’assessore Merra ha evidenziato:

“Quello di Montescaglioso è solo uno degli oltre cinquanta interventi che si potranno attuare con i circa 200 milioni di euro a disposizione per le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico, sbloccati alla fine del 2019 presso il Ministero dell’Ambiente.

Tali interventi si aggiungono a quelli già finanziati dal Dipartimento Infrastrutture sulle risorse previste per le somme urgenze e a quelli che saranno possibili grazie alla delibera di giunta approvata nella seduta di ieri, per il risanamento dell’erosione costiera del Comune di Rotondella, per circa 100 mila euro”.

