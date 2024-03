Su Matera calo delle temperature e tempo in peggioramento! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Dopo una breve tregua domenica, Lunedì una nuova perturbazione investirà le regioni di Sud-Est con piogge diffuse, localmente a carattere di rovescio.

Cosa ci riserverà quindi il meteo nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 4 Marzo, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 7°C.

Martedì 5 Febbraio avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.