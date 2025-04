Sicurezza: Matera si attiva nel “Controllo di Vicinato”. Ecco i dettagli dell’iniziativa

Nel corso di una riunione che si è svolta il 28 aprile nella Prefettura di Matera, il Prefetto di Matera e il Commissario Straordinario del Comune di Matera hanno sottoscritto il Protocollo per l’attivazione del “Controllo di Vicinato” con riferimento ai Borghi cittadini.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come l’attuazione del Protocollo anche nel Capoluogo, dopo l’analoga esperienza posta in essere nei Comuni di Policoro e Scanzano Jonico, rappresenta un traguardo significativo per sperimentare, anche nel Comune di Matera, tale importante strumento che esalta l’apporto partecipativo dei cittadini nell’ambito di una dimensione evoluta del concetto di sicurezza, valorizzando il peculiare contributo delle comunità locali.

È stato precisato che l’azione dei gruppi di controllo di vicinato consiste in un’attività di semplice osservazione riguardo a fatti e circostanze che accadono nelle aree cittadine, ferma restando l’azione delle Forze di Polizia cui sono riservati, in forma esclusiva, il controllo del territorio e le attività di prevenzione e repressione dei reati.

Nell’esprimere la propria soddisfazione, il Prefetto ha auspicato che l’esperienza possa replicarsi anche in altri contesti.