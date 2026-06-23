Scuola di Politica di Forza Italia Giovani Basilicata: conclusa con grande partecipazione la prima fase del percorso formativo

Si è conclusa con grande partecipazione la prima fase della Scuola di Politica di Forza Italia Giovani Basilicata, il percorso promosso dal movimento giovanile azzurro per formare una nuova generazione di amministratori, dirigenti e militanti attraverso lo studio e l’approfondimento delle principali tematiche politiche e istituzionali.

Gli incontri, svolti nella provincia di Potenza, hanno affrontato argomenti fondamentali quali public speaking, comunicazione politica, enti locali, storia della politica italiana e politica nazionale, coinvolgendo giovani provenienti da diverse realtà del territorio lucano.

Dichiara Filippo Solimando, Responsabile regionale della Formazione di Forza Italia Giovani Basilicata:

“Quando abbiamo lanciato questa iniziativa ci siamo posti un obiettivo chiaro: investire sulla competenza per costruire una classe dirigente credibile e preparata.

Il bilancio di questa prima fase è estremamente positivo e dimostra quanto sia forte, tra i giovani, la voglia di approfondire, formarsi e partecipare alla vita politica.

Nel corso di questi mesi abbiamo avuto l’onore di ospitare autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del partito, gli onorevoli Alberto Barachini, Simone Baldelli, Pino Bicchielli, Giuseppe Molinari e Vincenzo Taddei, che hanno arricchito il percorso formativo con la loro esperienza politica e istituzionale.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Livia Bonacini, Responsabile nazionale della Formazione di Forza Italia Giovani, che ha creduto fin da subito nel progetto sostenendolo e partecipando attivamente agli incontri.

Ringrazio inoltre il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per aver sposato questa iniziativa e per la sua presenza alla conferenza stampa di presentazione.

Grazie a tutto il partito di Forza Italia per il costante sostegno e per aver messo a disposizione gli spazi necessari allo svolgimento delle attività.

Un ringraziamento particolare va al Consigliere regionale Fernando Picerno e a tutti i Consiglieri regionali di Forza Italia Basilicata che ci hanno accompagnato e sostenuto durante l’intero percorso.

Desidero inoltre ringraziare Enzo Fierro, il dottor Giovanni Conte, Marisa Bochicchio, Nicolangelo Capano e Valentino Romaniello per il prezioso contributo organizzativo e umano che ha reso possibile la riuscita dell’iniziativa.”

La Scuola di Politica di Forza Italia Giovani Basilicata riprenderà dopo l’estate nella provincia di Matera con una seconda fase che proseguirà il lavoro avviato in questi mesi.

Questo progetto rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio.

In un momento storico in cui tanti giovani si allontanano dalla politica, la nostra risposta è la formazione.

Vogliamo continuare a creare occasioni di confronto e crescita, perché solo attraverso la conoscenza si possono costruire partecipazione, credibilità e futuro per la Basilicata.”