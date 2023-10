Sanremo Giovani 2023: l’artista materana Nahaze ammessa alle audizioni dal vivo! In bocca al lupo

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2024.

La quinta sotto la direzione artistica di Amadeus ha raccolto le richieste di partecipazione per la categoria Giovani ed a presentarsi sarebbero stati 564 cantanti.

La Commissione Musicale presieduta dal direttore artistico della kermesse, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha completato oggi la prima fase di selezioni: 49 artisti sono stati ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago. Tra questi alcuni ex di Amici di Maria de Filippi ed ex di X Factor.

Tra questi spicca anche il nome di Nahaze, giovane cantante materana che ha esordito nel 2019 con il suo singolo “Carillon” in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms.

Il singolo ha scalato subito i vertici delle classifiche, conquistando pubblico e critica e consentendole di essere riconosciuta da tutti gli esperti del settore come la vera rivelazione del 2019-2020.

Non resta che fare un grande in bocca al lupo a Nahaze affinchè tutti i suoi sogni possano avverarsi.a

