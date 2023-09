San Mauro Forte: un successo il primo campo scuola, aperto anche ai figli dei sammauresi di ritorno per il periodo estivo. I dettagli

Un successo il primo campo scuola organizzato dall’Amministrazione comunale di San Mauro Forte.

Circa 40 i bambini, di età compresa fra i 3 e i 12 anni, coinvolti nel progetto predisposto dall’assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione Art Lucania.

Non solo e non tutti residenti in loco, ma anche figli di sammauresi di ritorno per il periodo estivo.

Un motivo in più per socializzare e integrarsi meglio nella vita di comunità.

Le attività ludico-ricreative si sono svolte, col supporto delle tre unità femminili adibite al Servizio Civile, sia all’aperto che al chiuso: rispettivamente nella villa comunale e nella palestra dell’istituto scolastico cittadino.

Tre i giorni della settimana dedicati, dalle ore 10:00 alle 12:30.

Curiosità ed entusiasmo, da parte dai bambini, soprattutto per i vari laboratori artistici: di disegno, pittura, lavorazione dell’argilla.

Ma anche per i vari giochi di società.

Fanno sapere gli amministratori:

“Il format sarà sicuramente replicato la prossima estate visto il successo e l’apprezzamento delle famiglie (residenti e non) per questa prima edizione”.a

