Roma: grande emozione per questa rappresentanza lucana alla premiazione del concorso nazionale “Salva la tua lingua locale”. Ecco le foto

Grande emozione giovedì nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, per la cerimonia di premiazione della X edizione del concorso nazionale “Salva la tua lingua locale” istituito nel 2013 dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia per celebrare e tutelare i dialetti.

Ha dichiarato Antonino La Spina, presidente Unpli, Unione nazionale Pro Loco d’Italia, nel corso della cerimonia:

“Lo scopo del premio è creare un movimento in tutta Italia e promuovere lo studio scientifico del dialetto affinché non si perda nel futuro” .

Il premio letterario è dedicato alla memoria di Tullio de Mauro, linguista e docente universitario.

Ha commentato Salvatore Trovato, presidente del Premio:

“I giovani non usano il dialetto e non scrivono in dialetto, quindi bisogna prenderne atto e cercare di aprire alle giovani generazioni“.

Oltre 500 le opere pervenute per le sette sezioni in cui si articola il concorso:

“Premio Tullio De Mauro”,

“Poesia edita”,

“Prosa edita”,

“Poesia inedita”,

“Prosa Inedita”,

“Fumetto Edito”,

“Musica”,

“Teatro Inedito”.

Il premio intitolato all’illustre linguista, già presidente onorario del Premio e rivolto a lavori scientifici editi o inediti (saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari) è stato assegnato al saggio “La Sicilia dei cento dialetti” di Alfio Lania (Catania).

Presente alla cerimonia anche una rappresentanza lucana composta da:

Vito Sabia, presidente UNPLI Basilicata,

Michele Colasurdo, presidente della Pro Loco di Pomarico,

Maria Rosaria Pinto, in rappresentanza della Pro Loco Corletana, Margherita Laterza – Primo dizionario del dialetto pomaricano – finalista Premio “Tullio De Mauro”,

i figli dello studioso Mauro Tartaglia, autore di numerosi scritti scientifici, tra cui il Dizionario e Zibaldone dialettale di Melfi, pubblicato postumo – Menzione Speciale della Giuria – Salva la tua lingua locale.

Presenti anche:

la professoressa di Glottologia e Linguistica dell’UNIBAS,

Patrizia Del Puente – componente della Giuria e il Maestro Pasquale Menchise – Presidente della Pro Loco di Genzano di Lucania e componente della Giuria della sezione Musica.

La cerimonia, condotta da Adriana Volpe, ha visto intervenire:

Silvana Ferreri De Mauro (Comitato Garanti del Premio),

Bruno Manzi (Capo di Gabinetto Città Metropolitana Roma Capitale),

Claudio Serafini, consulente del ministro del Turismo, Daniela Santanchè.



