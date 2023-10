Ritrovata la giovane della provincia di Matera scomparsa da oltre un mese!

Finita l’apprensione per i genitori di una 19enne delle provincia di Matera che si era allontanata da casa.

Dopo la denuncia di scomparsa fatta dai familiari agli inizi di settembre scorso, la giovane Domenica è stata ritrovata dai Carabinieri a Civitanova Marche (Macerata).

Dopo averla condotta in ospedale per verificarne lo stato di salute, i Carabinieri ne hanno assicurato il ricongiungimento con la madre che si è messa in viaggio per raggiungere la figlia.a

