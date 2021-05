Attimi di tensione a Matera.

Pare che un giovane armato abbia tentato una rapina in un negozio di ferramenta nella zona nord della città, in via Gravina, per poi darsi alla fuga.

L’uomo avrebbe minacciato la proprietaria riuscendo a farsi consegnare circa 300 euro.

Immediato l’intervento sul posto dei Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e rintracciare il giovane.

Seguiranno aggiornamenti.a

