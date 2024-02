Pubblica illuminazione a Grassano: si va verso l’efficientamento energetico della città. I dettagli

A Grassano si va verso l’efficientamento energetico della città.

Così il sindaco Filippo Luberto:

“Come avete potuto vedere in questi giorni, continuano gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale, con la sostituzione con lampade a led di nuova generazione ad alta efficienza di tutte le lampade obsolete.

Grazie al contributo ai comuni annualità 2023 del PNRR per l’efficientamento energetico ed all’impegno costante dei dipendenti dell’Ufficio Tecnico del Comune, siamo riusciti a migliorare l’illuminazione in Rione Europa, Via Don Minzoni, Via delle Rose, Vico delle Rose, Via Paolo Borsellino, Via G. Briganti, Via A. Moro , Via Meridionale, P.zza A. IL Vento e nel Palazzetto dello Sport Nicola Caruso.

La riqualificazione energetica ed il miglioramento tecnologico dell’intero parco dell’illuminazione pubblica, l’efficienza energetica ed il livello tecnologico degli impianti, costituiscono uno degli obbiettivi da conseguire per la nostra Amministrazione comunale, insieme al risparmio energetico ed al miglioramento del livello di illuminazione delle nostre strade, piazze e luoghi pubblici”.