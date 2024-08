Pubblica amministrazione, 170000 assunzioni entro fine anno: ecco tutti i concorsi che si terranno in autunno

Una nuova raffica di concorsi pubblici è in programma in autunno per superare l’obiettivo delle 170mila assunzioni entro l’anno.

Chi desidera lavorare nel pubblico impiego non può farsi scappare questa opportunità.

Vediamo, come riporta today, “quali ministeri ed enti sono interessati e fino a quando c’è tempo per inviare la candidatura.

Per superare le 170mila assunzioni del 2023 promesse dal ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, sono stati indetti un’altra serie di concorsi pubblici in autunno, che interessano l’Inail, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il ministero della Giustizia ma anche la Banca d’Italia e la Consob, sia per diplomati che per laureati. Ma andiamo per ordine.

Inail: 750 ispettori del Lavoro. C’è tempo fino al 28 agosto per inviare la domanda di partecipazione al concorso per 750 ispettori di vigilanza tecnica presso l’Ispettorato per il Lavoro, riservato ai laureati. Come spesso accade ormai nei concorsi pubblici la selezione avverrà su base regionale, questo sta a significare che i candidati potranno concorrere per una sola regione. Per inviare la candidatura bisogna utilizzare il portale InPa.

Agenzia del demanio: 16 posti a tempo indeterminato. L’Agenzia del demanio ha indetto un concorso per 16 posti di lavoro a tempo indeterminato in vari profili professionali (tutti laureati) e in diverse regioni d’Italia. La candidatura deve essere inviata entro e non oltre il 2 settembre.

Consob: 3 esperti informatici. Scade il 9 settembre invece il termine ultimo per inviare la candidatura per la selezione di 3 esperti informatici alla Consob, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari. La sede di lavoro è a Roma. La domanda va presentata direttamente dal sito Consob.

Agenzia delle Entrate-Riscossione: 470 laureati. Il 10 settembre invece scade il bando per il concorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per 470 laureati da impegnare in attività professionali operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo, finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti. Per candidarsi serve la laurea triennale o il vecchio diploma di laurea. Sul sito InPa si trovano tutte le specifiche e il form per inviare la domanda di partecipazione al concorso.

Ministero della Giustizia: 1.000 autisti a tempo indeterminato. Per candidarsi al concorso bandito dal ministero di Giustizia per 1.000 posti da impiegare a tempo indeterminato come autista c’è tempo fino al 25 settembre. Non serve la laurea ma solo il diploma e naturalmente il possesso della patente di guida indicato nel bando.

Banca d’Italia: 5 laureati nella sede di Bolzano. Nuove opportunità di lavoro anche in Banca d’Italia, ma solo nella sede di Bolzano. È stato indetto un concorso per 5 assistenti con orientamento nelle discipline economiche, aperto a chi ha almeno una laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale oppure in Scienze economiche. Le candidature vanno fatte sul sito della Banca d’Italia entro il 26 settembre.

Concorsi in arrivo. Tra i concorsi più attesi che verranno banditi probabilmente entro la fine dell’anno c’è quello per 1.756 posti all’Inps: 1.144 assistenti ai servizi, 30 assistenti tecnici e 582 assistenti informatici”.