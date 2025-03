Pronta a partire la terza edizione di “Matera Fiction”. Ecco l’importante novità

La terza edizione di “Matera Fiction”, festival sulla serialita’ televisiva nazionale ed internazionale, in programma nella Città dei Sassi dal 4 all’8 giugno, si arricchisce di una importante novità legata al poster dell’evento, la cui immagine è stata realizzata dal fumettista Giuseppe Palumbo, con l’ottimizzazione grafica dell’agenzia pubblicitaria Creatree di Pasquale e Antonella Montemurro.

Il poster racconta la donna in costume della precedente edizione del festival, che diventa “Mater”, madre di tutte le narrazioni possibili, con in braccio un bimbo (la Mater per definizione, la Madonna), che emerge dal mare mediatico dai sassi nei cerchi nell’acqua diventano le onde del wi-fi, segnali di trasmissione.

Lunga e prestigiosa la carriera artistica di Palumbo, nel 2021 ricostruisce, su sceneggiatura di Alfredo Castelli il numero uno di Diabolik, pubblicato dalla Astorina, opera che segna una lunga collaborazione con il personaggio creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani. Ha vinto numerosi premi, tra i quali il recente Romics D’Oro alla XXXIII edizione del Romics (2024).

Spiega Giuseppe Papasso direttore artistico di ‘Matera Fiction’:

“Il rapporto di amicizia con Giuseppe Palumbo risale ai primi anni novanta a Milano, quando io lavoravo per alcune agenzie pubblicitarie e lui insegnava alla ‘Scuola di fumetto’; mai dire mai, finalmente si è creata la circostanza favorevole per collaborare”.

Di seguito la locandina con i dettagli.