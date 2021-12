Policoro, scoperti furbetti del Reddito di Cittadinanza: presi 100000 euro senza averne diritto! I dettagli

La Compagnia di Policoro, nel corso di un’operazione di servizio finalizzata al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, in sinergia con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie del Corpo, partendo dal patrimonio informativo messo a disposizione dall’INPS sulla base dell’intesa stipulata con il Corpo a livello centrale, ha deferito alla Procura della Repubblica di Matera quindici soggetti per indebita percezione dei sussidi di “Pensione di Cittadinanza” e di “Reddito di Cittadinanza”.

Nello specifico, due di questi, percepivano il Reddito di Cittadinanza illegittimamente, avendo redditi derivanti da vincite ai giochi on-line superiori alla soglia prevista dalla normativa vigente.

In un altro caso, un cittadino, pur detenendo un patrimonio immobiliare del valore di oltre un milione di Euro, ometteva di segnalarlo, percependo così la Pensione di Cittadinanza in modo illecito.

Infine, nell’ambito della medesima attività, la Compagnia di Policoro segnalava 12 soggetti che, privi del fondamentale requisito della residenza di almeno 10 anni sul territorio nazionale, richiedevano indebitamente, ed ottenevano, il Reddito di Cittadinanza.

Pertanto, l’indebita percezione complessiva rilevata dalle Fiamme Gialle di Policoro al termine dell’attività di servizio, che cagionava un significativo danno erariale alle casse dello Stato, raggiungeva un valore di circa € 100.000,00.

L’attività di servizio, dimostrazione del diuturno impegno profuso dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Matera, si inserisce nel più ampio dispositivo finalizzato al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)