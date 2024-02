Policoro pronta ad accogliere i “Cadetti” del Judo: ben 680 gli atleti che parteciperanno da tutta Italia! In bocca al lupo

Si disputeranno a Policoro, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 febbraio, i Campionati italiani A2 di Judo, categoria Cadetti, organizzati dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali).

Quasi 2000 le persone coinvolte, 680 gli atleti che parteciperanno da tutta Italia e più di 80 invece saranno gli arbitri che arriveranno dal venerdì per il corso di aggiornamento del 2024.

Ragazzi di 15, 16 e 17 anni, dopo le operazioni ufficiali del controllo di peso, daranno vita al “Palaercole” a sfide affascinanti, nell’obiettivo di prepararsi al meglio per le possibili selezioni degli atleti della Nazionale Italiana di Judo.

In città tante strutture ricettive sono sold-out per questo importante appuntamento di assoluto rilievo nazionale che rientra nella strategia di favorire la destagionalizzazione, diversificando l’offerta turistica con un evento sportivo che assicura contemporaneamente promozione e valorizzazione del territorio.

Commenta l’Assessore allo Sport, Giuseppe Montano:

“Ringrazio la FIJLKAM ed il suo delegato Pietro Amendola per aver scelto Policoro come location giusta e meta ambita per gli atleti di tutta Italia che ci onoreranno della loro presenza per due volte in questo 2024.

I rapporti tra l’Amministrazione e la Federazione sono continui e proficui, infatti di eventi così importanti ne avremo due, uno a febbraio e l’altro invece che si disputerà a novembre.

Policoro, ed il Metapontino, si confermano centro nevralgico per le più importanti manifestazioni sportive nazionali e internazionali”.