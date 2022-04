Policoro: prende corpo il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Zuccherificio. Ecco le ultime notizie

Prende corpo il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Zuccherificio di Policoro, grazie al raggiungimento della Fase 2 di presentazione dei Progetti SIFA “Società&energIa: il Futuro della bAsilicata” e “Demetra Hub”, i due importanti progetti candidati a finanziamento del PNRR per riqualificare l’area dell’ex Zuccherificio di Policoro, mediante adesione all’Avviso Pubblico emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale finalizzato alla riqualificazione di siti per la “creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno”.

Le due importanti idee progettuali, anche per la seconda fase di candidatura, vedono il Comune di Policoro parte attiva grazie al supporto degli Assessori Enzo Agresti e Vito Pelazza, rispettivamente con delega all’Urbanistica e all’Ambiente ed Attività Produttive.

Il primo cittadino, Enrico Mascia, dichiara:

“Un progetto ambizioso e di lungo respiro che vede come protagonista assoluta una delle aree più ambite e più controverse della storia della città di Policoro: un tempo area industriale produttiva e prolifica, che ha visto un lungo periodo di decadenza e abbandono.

Oggi grazie a questa importante opportunità e all’impegno condiviso di una partnership di alto livello professionale e scientifico, l’ex Zuccherificio di Policoro, a lungo considerato un fantasma di ferro e cemento abbandonato a sé stesso, potrà essere, con l’apporto e la lungimiranza dell’Amministrazione Comunale, un importante incubatore di competenze, idee e progettualità che daranno lustro non solo al comprensorio comunale, ma all’intera costa ionica”.

