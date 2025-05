Policoro lavora per un’altra estate da protagonista: “abbiamo lavorato per migliorare i servizi”. I dettagli

Con l’avvicinarsi di una nuova estate, il Comune di Policoro si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista.

In attesa di conoscere quale sarà il programma degli eventi tra giugno, luglio, agosto e settembre, l’Amministrazione Comunale presenterà prossimamente il nuovo portale turistico, un’occasione importante per strutture ricettive, per attività culturali e sportive, passando per bar, negozi, ristoranti, stabilimenti balneari, fino ai cenni storici a cui è stata predisposta una sezione sulla nuova piattaforma web.

Questa vetrina, totalmente gratuita per protagonisti che vorranno aggiungere la propria inserzione, è soltanto l’ultimo dei tanti provvedimenti intrapresi dall’Amministrazione che nelle ultime settimane, oltre alle manifestazioni di interesse per il Bando Eventi e per il Bando sponsorizzazioni, si è resa protagonista anche dell’istituzione del corso d’inglese dedicato agli operatori turistici, realizzato in collaborazione del Liceo Scientifico e Linguistico Ernico Fermi.

Inoltre, insieme al portale turistico verrà presentata anche la nuova campagna di comunicazione turistica della Città.

“Un insieme di opportunità che abbiamo creato per l’intero comparto turistico – commenta il vice Sindaco e Assessore al ramo Massimiliano Padula – questo è stato il motivo trainante di questa primavera, dove abbiamo lavorato per migliorare i servizi, che Policoro necessitava per migliorare la propria offerta qualitativa.

Spero che ci sia sempre più una una massima partecipazione degli operatori turistici e commerciali del nostro Comune: sia i titolari di queste attività produttive, sia i loro fruitori, hanno ormai dimestichezza con le tecnologie digitali e social, e ora possono usufruire in maniera diretta di questo nuovo nuovo canale istituzionale e mezzo promozionale.

Nei prossimi mesi, poi abbiamo l’obiettivo di aprire l’infopoint turistico e fare una nuova manifestazione d’interessi per l’utilizzo del logo turistico per permettere ai privati di creare souvenir e altro materiale di merchandising” conclude il vice Sindaco.