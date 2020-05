Policoro: inaugurato l’impianto di videosorveglianza

Policoro oggi è più sicura.

Come fa sapere il Vicesindaco Gianluca Marrese:

“Continua l’instancabile e quotidiano lavoro dell’amministrazione comunale e, al lungo lavoro, seguono i giusti risultati: uno di questi, l’impianto di videosorveglianza.

Nel nostro programma elettorale avevamo parlato di una città più sicura: impegno mantenuto!

Ho seguito personalmente, in qualità di assessore alla sicurezza, ogni passo di questa importante iniziativa e ne sono veramente molto orgoglioso.

Nella giornata di ieri, presso il comando della Polizia Municipale, abbiamo inaugurato l’impianto di videosorveglianza della città di Policoro, con la realizzazione e relativa inaugurazione del primo stralcio funzionale, con l’installazione delle prime 7 telecamere.

Siamo pronti ad approvare in giunta il progetto esecutivo del secondo stralcio, che prevede l’installazione di altre 12 telecamere.

Una inaugurazione sobria, svoltasi alla presenza dei vertici dei corpi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili Urbani, ai quali abbiamo affidato simbolicamente le chiavi della sicurezza della nostra città, consegnando loro le password per l’utilizzo dell’impianto: un grande ausilio per lo svolgimento delle attività che vedono le Forze dell’Ordine costantemente impegnate per garantire la sicurezza di tutti noi cittadini.

La programmazione continua!

Tante sono le attività ed i cantieri pronti a partire e sento di poter dire, con tranquillità, che alla fine del nostro mandato lasceremo alla comunità una città migliore.

Avanti così!”.

Ecco due scatti della giornata.

