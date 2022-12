Policoro: in questa Scuola il divulgatore scientifico Marco Martinelli, una vera star del web! Ecco l’iniziativa in programma

Sarà un open day davvero speciale quello in porgramma al Fermi di Policoro lunedì 19 dicembre.

Come fa sapere l’Istituto:

“Lo sarà in particolare per la presenza di un ospite d’eccezione, il divulgatore scientifico Marco Martinelli, noto sui social come @marcoilgiallino, che presenterà attività laboratoriali che faranno cogliere il bello degli esperimenti scientifici.

La giornata sarà intitolata ‘La chimica che ci piace’.

Ci sarà da divertirsi con esperimenti di vario genere, che in modo divertente e creativo guideranno i ragazzi a una più piena appropriazione dell’esperienza scientifico-sperimentale.

Sono previsti laboratori dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Le attività del pomeriggio sono aperte al pubblico, anche agli adulti.

Marco Martinelli è un ricercatore e divulgatore scientifico presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dove si è laureato in Biotecnologie Molecolari e Industriali.

A partire dal 2017 si è tuffato nel mondo della divulgazione scientifica, unendo la passione della scienza a quella dello spettacolo con il programma ‘Memex: La Scienza in gioco’, in onda su Rai Scuola e Rai 2.

Nella stagione 2017/18 ha partecipato al programma ‘Memex: Galileo’, in onda su Rai Scuola e Rai 3.

Ha portato la divulgazione scientifica anche su TikTok con un account con più di 320.000 follower e più di 3 milioni di like con soli video scientifici.

Di recente, inoltre, Marco ha lanciato il suo primo format scritto e condotto da lui stesso, ‘Il piccolo chimico’, in onda dal 5 ottobre 2022 su Rai Gulp e in streaming su Rai Play”.

Giovanna Tarantino, Dirigente Scolastico del Fermi, annuncia con entusiasmo l’iniziativa:

“Nei mesi scorsi abbiamo lanciato l’interesse per la divulgazione scientifica con Vincenzo Schettino, prof di Fisica e vera star del web, continuiamo ora con un altro divulgatore scientifico di alto livello, autore di programmi Rai, il giovanissimo Marco Martinelli, che farà divertire gli studenti in una prospettiva di avvicinamento appassionato al mondo delle scienze.

L’attenzione alle materie scientifiche e le innovazioni proposte negli anni scorsi ci hanno consentito di diventare un polo di riferimento per una cultura scientifica aperta alle novità anche sul piano comunicativo.

Ospitare Martinelli sarà per noi un onore e per i ragazzi un piacere.

Ci sarà certamente da divertirsi”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

