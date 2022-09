Policoro capitale della danza sportiva: complimenti a Sofia, campionessa in questa categoria!

La città di Policoro è stata capitale della danza sportiva per l’anno 2022. Si sono seduti infatti al Pala Ercole della città Ionica a partire dall’ 1 all’8 maggio 2022 i campionati italiani di categoria di danza sportiva settore danza internazionale IDO.

Iniziativa che si è svolta nell’importante struttura della città è stata organizzata dalla FIDS, Federazione Italiana Danza Sportiva, e ha avuto un calendario fitto di competizioni per assegnare i titoli di campioni italiani in diverse specialità tra cui la categoria danze caraibiche.

Numerosi gli atleti scesi in pista provenienti da tutte le regioni d’Italia in questo grande evento sportivo suddiviso per fasce d’età la sedicenne Sofia Tita residente a Torino (origini lucane, papà di Ruvo del Monte provincia di PZ) si è classificata al primo posto conquistando il titolo di campionessa italiana di danza sportiva caraibica categoria youth 16-18 classe B Caribbean show dance con l’assegnazione della medaglia d’oro.

La brava Sofia da quattro anni frequenta la prestigiosa scuola hashtag dance studio di Torino.

