Policoro: benedetta la Tomba del caro don Carlo Ferrarotti. Ecco le foto

I cittadini e i fedeli di Policoro (MT) oggi hanno ricordato il caro Don Carlo Ferrarotti, Parroco della Chiesa Madre.

Il 9 settembre del 2020, data della sua morte, così lo commemorava il Vicesindaco, Gianluca Marrese:

“La perdita di Don Carlo lascia un grande vuoto nella nostra comunità, un vuoto colmato però dai suoi grandi insegnamenti e dai segni positivi ed indelebili che il suo operato ha trasmesso a tutti noi.

Il Signore lo accolga tra le sue braccia.

Ciao Don Carlo”.

Così lo salutava Segretario generale regionale UGL Basilicata, Pino Giordano:

“Don Carlo Ferrarotti ci ha lasciato per raggiungere il Padre dei cieli.

Per noi e per tutta la comunità di Policoro, una grande perdita come persona e come sacerdote.

Riposa in pace Don Carlo, Prete Buono!”.

Ecco le foto della Benedizione della Tomba di don Carlo Ferrarotti di oggi.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)