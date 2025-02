Policoro aderisce alla Giornata Internazionale dell’Epilessia: ecco l’iniziativa

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, il Comune di Policoro aderisce alla campagna di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza su questa condizione che colpisce milioni di persone in tutto il mondo.

L’epilessia non è solo una malattia neurologica, ma una realtà che coinvolge la vita quotidiana di chi ne è affetto e delle persone a loro vicine.

Per l’occasione, due ritrovi importanti della città quali la Casa Comunale e piazza Eraclea questa sera saranno illuminate di viola.