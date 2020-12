Policoro: 10000 euro per regalare un po’ di serenità e di gioia alle persone che hanno bisogno! Ecco l’iniziativa

Anche la Città di Policoro (MT) si appresta a vivere il Natale all’insegna della sobrietà e della sicurezza, senza dimenticare la solidarietà.

Con Delibera di Giunta Comunale n.179 dello scorso 26 Novembre, l’Amministrazione Comunale, su iniziativa dell’assessore alle Politiche Sociali, Maria Teresa Prestera, ha assegnato alla Caritas interparrocchiale di Policoro (MT), guidata dal Parroco della Chiesa del Buon Pastore, don. Giuseppe Gazzaneo, una somma pari ad € 10.000,00 utilizzabili sia per l’acquisto, la raccolta e la distribuzione di beni alimentari, sia per regalare momenti di gioia per i bambini mediante l’acquisto di doni in vista delle imminenti festività natalizie.

Dichiarano il Sindaco della Città, Enrico Mascia, e l’assessore al ramo:

“Sarà un Natale piuttosto particolare e difficile, sotto il punto di vista economico, sociale, psicologico, emotivo.

Il Covid-19 ha bloccato qualsiasi tipo di iniziativa ed ha confermato, alle porte del Santo Natale, l’importanza di mantenere ferme le disposizioni governative circa il distanziamento sociale, l’assenza di tavolate ed enormi festeggiamenti, come siamo abituati a fare.

La Caritas è stata tra le prime Associazioni, insieme alla Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana, a aderire alla “Rete Solidale” e a collaborare con i Servizi Sociali Comunali nella gestione della pandemia, mettendo in campo azioni a supporto di anziani e disabili soli nella fase del primo lockdown e di nuclei familiari positivi al Covid e impossibilitati ad approvvigionarsi di cibo e medicinali.

Continueremo su questa linea anche nel periodo natalizio, cercando anche di regalare, con il prezioso aiuto dell’associazionismo, un sorriso ai bambini di famiglie in difficoltà”.

