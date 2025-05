Più turisti tedeschi in Basilicata! Ecco i dati

Crescono i flussi turistici del mercato di lingua tedesca in Basilicata: nel 2024 si sono registrati 18.994 arrivi e 42.365 presenze di turisti tedeschi, 11.184 arrivi e 22.770 presenze di turisti svizzeri.

Lo ha reso noto l’Apt (Agenzia di promozione territoriale) della Basilicata che ha organizzato, con Enit Germania e la rivista tedesca “Globetrotter”, un press tour da domani al 15 maggio.

“Globetrotter”, che ha una tiratura di 400.000 copie, e la svizzera “4 Seasons” (tiratura 40.000 copie) hanno commissionato la realizzazione di un reportage da realizzare a Matera, Aliano, e nel Potentino a Pietrapertosa, Moliterno e Maratea, sul patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico lucano, anche in occasione del lancio del nuovo motore Bosch per e-bike.

“Lavoreremo per consolidare questi risultati e ampliare la rete di collaborazioni internazionali, con l’obiettivo di generare valore economico e culturale per il territorio”, ha detto la direttrice generale dell’Apt Basilicata, Margherita Sarli, che ha sottolineato “la naturale vocazione allo slow tourism e al cicloturismo della Basilicata protagonista come host destination europea”.