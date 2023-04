Pisticci, Teatro dei Calanchi: aperti i casting per attori, ballerini e performer! I dettagli

L’Associazione “ACT in Circus” presenta Teatro dei Calanchi – VIII edizione, progetto artistico che fonde arti sceniche, musica, arti performative ed esperienze in connessione profonda con la natura.

La rassegna artistica di quest’anno presenterà lo spettacolo inedito “Inferno”, una rivisitazione del concetto dantesco che esplora la tenebrosità della condizione umana.

Per questa edizione, il Teatro dei Calanchi ha deciso di adottare una differente modalità di selezione del cast, lanciando una call per attori, attrici, ballerine, ballerini e performer di tutto il territorio nazionale.

La call è aperta a singoli/e artisti/e e gruppi di tutto il territorio nazionale che abbiano propensione alla sperimentazione alla ricerca artistica ma anche sensiblità nei confronti dell’ambiente e della natura.

Sono ammessi/e a partecipare artisti/e nell’ambito della recitazione, danza, performing arts, circo contemporaneo.

Saranno selezionate 8 figure / progetti che avranno diritto a:

1. Sessione di prove e attività formativa per 10 giornate di full immersion presso l’area artistica del Teatro dei Calanchi nel periodo compreso tra il 15 e il 30 luglio.

2. Inserimento nel cast del main event di questa VIII edizione di Teatro dei Calanchi: – INFERNO – dramma in due atti per la regia di Daniele Onorati, o all’inserimento nel programma della rassegna, che si svolgerà ogni venerdì, sabato e domenica tra il 4 e il 27 agosto.

3. Fino a 12 giornate di replica.

4. Un contributo economico massimo di 800 euro.

5. Alloggio per fuori sede presso strutture convenzionate con l’organizzazione.

Il percorso di residenza si propone di fornire agli artisti gli strumenti necessari di conoscenza e cura dei processi creativi e formativi per condurli fino alla performance.

Nei luoghi e nei tempi di residenza saranno attivati processi di osservazione e confronto artistico, tecnico e organizzativo; incontri formativi con altri artisti e operatori per stimolare e dirigere il processo creativo tra i diversi partecipanti.

Per candidarsi come artista o progetto è necessario inviare una email all’indirizzo audizioni@teatrodeicalanchi.com allegando curriculum, foto, link materiale video ed indicando come oggetto della mail il proprio nome e cognome o il nome del progetto.

Sarà comunicato via email l’esito della candidatura e l’eventuale convocazione per le audizioni, programmate per il 30 aprile presso gli spazi TeatroLab a Pisticci in provincia di Matera.

Per ulteriori info visitare il sito https://www.teatrodeicalanchi.com.a

