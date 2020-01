Pisticci: studenti alle prese con un film! Tra make up, effetti speciali, computer grafica…

Nella giornata di Mercoledì scorso, 29 Gennaio 2020, nella Città di Pisticci si è tenuta la seconda lezione del laboratorio di cinema dedicato alla preparazione del cortometraggio dal titolo “La figlia di Wlad“, diretto dal regista lucano Nicola Ragone.

Come l’Amministrazione fa sapere in un post pubbico:

“Il laboratorio ha coinvolto gli alunni del Liceo Classico di Pisticci che li vedrà protagonisti dapprima come studenti nelle lezioni teoriche ed in seguito come operatori durante le fasi di sopralluogo, allestimento location e riprese.

I ragazzi si sono cimentati nell’analisi degli aspetti volti a creare e produrre un film d’epoca fantasy che prevede l’utilizzo di effetti speciali di make up, utilizzo di prostetici, computer grafica.

Il progetto filmico è finanziato dal MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), Apulia Film Commission e Calabria Film Commission, prodotto da Power Creative srls, produzione esecutiva Open Fields, produttori associati Fargo Produzioni e Blu Magma, con il patrocinio della Lucania Film Commision, e co-finanziato da Città di Pisticci.

La lezione di Mercoledì si è tenuta a Palazzo Giannantonio, sede della casa comunale, che ha aperto le sue porte ad attività creative che hanno lo scopo di coinvolgere i nostri studenti e farli sentire partecipi di un progetto organico che parte dal basso.

È stata anche l’occasione per avvicinare i nostri ragazzi alle istituzioni dando loro modo di frequentare i luoghi in cui vengono fatte le scelte amministrative a beneficio del territorio”.

Di seguito due immagini della giornata.