Pisticci: “siamo in attesa di eventuali indicazioni da parte delle autorità sanitarie, che stanno ricostruendo i contatti avuti dal Prefetto di Matera dopo il contagio”

“Il contagio da CoronaVirus del Prefetto di Matera ha comprensibilmente creato apprensione nei cittadini, per cui tengo a fare alcune precisazioni, volte a prevenire il diffondersi di notizie false ed allarmanti”.

E’ quanto dichiara in una nota il Sindaco di Pisticci, Viviana Verri, che prosegue:

“Come è noto il Prefetto, dott. Rinaldo Argentieri, nella sua attività istituzionale e, soprattutto, nella gestione di emergenze sovracomunali come quella in atto, è spesso a contatto con cittadini ed istituzioni.

Il 24 febbraio scorso, insieme a forze dell’ordine, medici, altri sindaci del materano e all’assessore Filippo Ambrosini ho partecipato ad una riunione presso la Prefettura di Matera, convocata dal Prefetto per la gestione dell’emergenza da CoronaVirus.

Preciso che fino ad oggi sono trascorsi 11 giorni e ne’ io ne’ l’assessore abbiamo manifestato alcun sintomo preoccupante e che, molto probabilmente, il virus è stato contratto dal Prefetto in data successiva a quella della riunione del 24 febbraio.

Ad ogni modo, a tutela della tranquillità collettiva, sia io che l’assessore Ambrosini, appena appresa la notizia, abbiamo contattato i nostri medici curanti, siamo rientrati nelle nostre abitazioni e siamo in attesa di eventuali indicazioni da parte delle autorità sanitarie, che stanno ricostruendo i contatti avuti dal Prefetto dopo il contagio.

Al Prefetto Dott. Rinaldo Agentieri vanno gli auguri di una pronta guarigione da parte dell’Amministrazione comunale.

A Pisticci, al momento, non ci sono situazioni allarmanti, per cui invito ancora una volta tutti i cittadini a non dare adito a notizie false, utili soltanto ad alimentare un clima di ansia e reciproco sospetto che nulla risolve.

Ricordo, ancora una volta, che è necessario rispettare tutte le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volte ad evitare il diffondersi del virus, il testo è disponibile sul sito del Comune di Pisticci”.