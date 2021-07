Pisticci si prepara a festeggiare l’amato patrono San Rocco! Ecco il programma

Come aveva già preannunciato l’Associazione Feste San Rocco Pisticci (MT):

“Per San Rocco sarà festa nelle Chiese e nelle piazze, dove ci riuniremo in maniera ordinata per vivere la liturgia ed esprimere la nostra devozione, ma sarà anche festa per le strade di Pisticci e per l’intero territorio cittadino, la cui bellezza sarà esaltata da quelle luci e da quelle musiche che da sempre contraddistinguono le nostre festività”.

L’associazione fa sapere ora alla cittadinanza:

“Fra qualche giorno uscirà il programma definitivo dell’edizione 2021 delle Feste Patronali.

Nel frattempo, ecco come ci prepareremo dal 31 Luglio al 10 Agosto!”.

Questo il programma previsto:

