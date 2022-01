L‘amministrazione del Comune di Pisticci avvisa la cittadinanza di un errore riportato nella piattaforma di prenotazione.

Ecco quanto riportato:

“Si comunica che il punto vaccinale del territorio di Pisticci non è il Palazzetto dello Sport di Via Olimpia, come erroneamente segnalato sulla piattaforma online, ma l’ospedale di Tinchi“.

Facciamolo sapere a tutti i cittadini, perché possano recarsi direttamente presso il punto vaccinale corretto.a

