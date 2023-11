Pisticci: “non è in corso alcuno sgombero o trasferimento della compagnia dell’Arma dei Carabinieri”. Le precisazioni

Il Comune di Pisticci fa sapere:

“Oggi e per le prossime 72 ore nell’immobile sede della compagnia dei Carabinieri in vico A. Vespucci, a Pisticci, sarà effettuato un monitoraggio tramite appositi dispositivi per la verifica statica dell’edificio.

Il monitoraggio è stato deciso dall’ufficio Tecnico del Comune in seguito a un sopralluogo, questa mattina, durante il quale non è stata riscontrata alcuna pericolosità per la pubblica e privata incolumità.

Precisiamo che non è in corso alcuno sgombero o trasferimento della compagnia dell’Arma dei Carabinieri.

Al sopralluogo, oltre ai tecnici del Comune, hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco e i tecnici del Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)