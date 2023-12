Pisticci: il palazzetto dello sport sarà intitolato a “Tore” Sergio. I dettagli

Il palazzetto dello sport sarà intitolato a Salvatore “Tore” Sergio.

L’Amministrazione comunale annuncia la decisione di intitolare il palazzetto dello sport di via Olimpia, a Pisticci, a Salvatore “Tore” Sergio, persona straordinaria che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità.

Salvatore ci ha lasciati lo scorso febbraio, in un momento in cui la sua giovane età e la passione contagiosa per lo sport e per la nostra città avevano già conquistato il cuore di molti.

È stato fondatore e membro attivo del gruppo Ultras Pistoikos, un nucleo che non solo rappresenta la passione per lo sport, ma incarna anche i valori di solidarietà, impegno e appartenenza alla nostra comunità.

La loro iniziativa di intitolazione del palazzetto dello sport a Salvatore, sostenuta da 1300 firme, è stata favorevolmente accolta da questa Amministrazione e dal Prefetto che, in deroga alla normativa vigente ha autorizzato l’intitolazione, riconoscendole il “particolare valore simbolico di ricordo collettivo e riconoscenza”.

Ricordiamo Salvatore con profondo affetto e rispetto.

Sabato 9 dicembre, alle 17:30, si terrà la cerimonia di svelamento della targa con la benedizione di Don Mattia Albano.

La cerimonia sarà preceduta dalla gara di campionato di calcio a 5 serie C1, che vede in campo la Pol. Pisticci e l’ASD Gorgoglione.