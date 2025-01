Pisticci: Don Ditolve incontra Papa Francesco e gli consegna dei doni! I dettagli

Don Ditolve, Parroco della Chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Pisticci Scalo, ha incontrato il Santo Padre Francesco nell’ aula Paolo VI nella giornata di ieri, Mercoledì 22 Gennaio.

Ha consegnato al Santo Padre, dopo le prime due volte – il 18 Gennaio 2023 e il 24 Aprile 2024 per la benedizione dell’effige del Santo di suddetta chiesa – un donativo, e questa volta a livello materiale, dei Playd per il Popolo Ucraino, la Terra Santa e i mendicanti che sostano sotto il Colonnato del Bernini come piccolo segno – in quest’anno giubilare – di Speranza e Solidarietà a chi non ha niente e ha perso tutto.

Prosegue il Parroco:

“Dopo l’incontro con Papa Francesco a pranzo, ho incontrato il Card. Pizzaballa Patriarca di Gerusalemme dei Latini che a sua volta, nella giornata di Giovedì ha avuto Udienza privata anche lui con il Sommo Pontefice e durante la conversazione, mi ha illustrato la terrificante situazione della guerra in Terra Santa ed è stato felice di questo atto di carità, di attenzione e di sensibilità anche verso il suo popolo da parte di una piccola comunità parrocchiale di periferia”.