Pisticci, Bernalda, Ferrandina, Salandra e Pomarico insieme per la tutela di questa area! I dettagli

Si è tenuto lo scorso 14 dicembre 2021, presso la sede comunale di Palazzo Giannantonio a Pisticci, il primo incontro tra i comuni di Pisticci, Bernalda, Ferrandina, Salandra e Pomarico al fine di condividere una strategia di azione comune atta alla tutela ambientale di tutta l’area industriale che insiste attorno al Basento.

Erano presenti:

per il Comune di Pisticci, il Sindaco Albano e il Vice-Sindaco e Assessore alla Transizione Ecologica e Tutela Ambientale Florio;

per il Comune di Pomarico, il Sindaco Mancini e l’ Assessore all’Ambiente Cofone;

per il Comune di Bernalda, l’Assessore all’Ambiente Caroli;

per il Comune di Salandra, il Sindaco Soranno;

per il Comune di Ferrandina, il Vice-Sindaco Zizzamia.

Al centro della discussione, che si è svolta in un clima di cordialità e collaborazione, una serie di obiettivi in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, il primo dei quali è proprio la costituzione di un tavolo permanente dei Comuni della Valbasento che segua costantemente e in un’ottica di concertazione le tante questioni aperte e dialoghi costruttivamente con gli altri Enti e Istituzioni interessate.

Le tematiche discusse durante la riunione nel prossimo futuro saranno oggetto di azioni condivise e coordinate tra i Comuni aderenti al tavolo, la Regione Basilicata e gli altri Enti ed Istituzioni interessate.

L'obiettivo principale è quello di tenere costantemente aggiornate le comunità valbasentane, salvaguardando la salubrità ambientale e la salute dei cittadini.

