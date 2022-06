Pisticci, Avio-superfice Mattei: “unica in regione tra le infrastrutture da valorizzare e potenziare”. I dettagli

L’Amministrazione Comunale di Pisticci accoglie con soddisfazione la notizia relativa al finanziamento da parte della Regione Basilicata del progetto di completamento della Pista Mattei che così potrà diventare aeroporto di aviazione generale.

Dichiara il Sindaco Albano:

“Fin dal nostro insediamento di concerto con la Regione e il Consorzio Industriale di Matera, abbiamo lavorato affinché l’Avio-superfice di Pisticci Scalo, unica in regione, fosse individuata tra le infrastrutture da valorizzare e potenziare anche e soprattutto in relazione all’importanza strategica che potrebbe rivestire, non solo per l’area industriale che la ospita ma anche per i comparti dell’agroalimentare del metapontino e per il settore turistico.

L’annuncio del Presidente Bardi che, insieme all’Assessore Merra e al Presidente del Consorzio Industriale Fuina, ringraziamo per l’attenzione verso il nostro territorio, disegna uno scenario concreto in cui la Valbasento ed il suo aeroporto diventeranno centrali per lo sviluppo dell’intera regione”.

