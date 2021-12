Pisticci: al via la messa in sicurezza di questa strada di collegamento con la Jonica! Ecco tutti gli interventi previsti

Il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano, accoglie con favore la notizia dell’approvazione degli interventi di messa in sicurezza che saranno realizzati nel prossimo futuro dalla Provincia di Matera sulla Strada Provinciale che collega gli abitati di Pisticci, Tinchi e Marconia con la Jonica, la SS 18.

Come precisa il Primo cittadino:

“Cittadini, associazioni e movimenti politici, avevano avanzato richieste per la limitazione della velocità relativa al traffico, fonte potenziale di pericolo per le numerose abitazioni, le attività commerciali e per la scuola materna.

Inoltre, nel tratto Pisticci-Centro Agricolo era emersa la necessità di rinnovare la segnaletica orizzontale.

La Provincia di Matera, alla quale il Comune di Pisticci aveva indirizzato le istanze del territorio, nei giorni scorsi ha comunicato gli interventi di messa in sicurezza.

In particolare, verrà rifatta la segnaletica orizzontale comprensiva di ‘zebrature’ e ‘STOP’ agli incroci con le strade comunali, mentre nell’abitato di Tinchi saranno realizzati passaggi pedonali rialzati e verrà incrementata la segnaletica verticale.

Ringrazio il Presidente Piero Marrese per l’interesse dimostrato nei confronti della comunità pisticcese e per la disponibilità a rafforzare la collaborazione tra Istituzioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini della provincia di Matera”.

