Per i piccoli del Minozzi Festa di Matera mistero e un pizzico di paura con “Racconti da Brividi”. L’iniziativa

Il Minozzi Festa IC Matera in un comunicato stampa fa sapere

“In occasione della festa di Halloween, la nostra scuola, in collaborazione con l’Associazione Quartiere Lanera, organizza un’iniziativa speciale presso la biblioteca scolastica e di quartiere: “Racconti da Brividi”.

L’evento si svolgerà giovedì 24 ottobre a partire dalle ore 16.30, con ingresso da Via Vena a Matera. Referente dell’iniziativa è Lucia Carone.

Gli alunni delle classi della secondaria di primo grado “Nicola Festa”, saranno i protagonisti di questa esperienza, leggendo storie avvincenti e spaventose ai più piccoli.

Attraverso racconti carichi di suspense, mistero e un pizzico di paura, ci immergeremo insieme in un mondo dove la fantasia prende il volo e la lettura diventa un’esperienza condivisa.

L’evento è pensato per regalare un momento di incontro tra grandi e piccoli, dove la magia delle parole scritte ci aiuta non solo a divertirci, ma anche a riflettere su come le storie possano essere un potente strumento per affrontare e vincere le nostre paure.

Leggere insieme apre la mente e ci fa scoprire mondi nuovi, permettendoci di vivere emozioni forti e affrontare con coraggio le nostre insicurezze.

Vi aspettiamo per trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’immaginazione, del brivido e, soprattutto, del piacere della lettura”.

Di seguito la locandina con i dettagli.