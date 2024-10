La magia degli anni ’70 rivive a Matera con Gianfranco Caliendo. I dettagli dell’evento

Domenica 27 ottobre prossimo, alle ore 20:30, Matera si trasformerà nel palcoscenico di un evento straordinario: Gianfranco Caliendo, storico frontman del gruppo Il Giardino dei Semplici, torna sotto i riflettori per un talk musicale coinvolgente presso l’Auditorium Maria Madre della Chiesa, in Via dei Dauni.

Nella serata si ripercorreranno oltre 50 anni di carriera e si farà rivivere agli spettatori i favolosi anni ’70, un’epoca che ha segnato la storia della musica pop italiana.

Per chi ha vissuto quegli anni e per chi ne ha solo sentito parlare, questa è un’opportunità unica: non solo si potranno ascoltare i grandi successi che hanno reso celebre Il Giardino dei Semplici – come “M’innamorai” e “Tu, ca nun chiagne” – ma anche interagire con Caliendo in un dialogo aperto e diretto con l’artista.

A condurre la serata sarà l’autrice televisiva Roberta Bellini, che saprà guidare il pubblico attraverso i ricordi, le curiosità e i retroscena di una carriera che ha lasciato il segno.

Un tuffo negli anni Settanta.

Con oltre 4 milioni di dischi venduti, 14 album pubblicati, 3 partecipazioni al Festivalbar e un Festival di Sanremo, Gianfranco Caliendo è stato la voce e l’anima di un gruppo che ha fatto cantare intere generazioni.

Questo talk musicale non sarà quindi solo un tuffo nel passato, ma un’occasione di scoperta per chi vuole conoscere da vicino una delle figure più influenti del panorama musicale italiano.

L’organizzazione.

L’evento è promosso dal Centro Sociale New Valentin, una realtà no-profit che ha l’obiettivo di favorire l’aggregazione sociale in un clima familiare e accogliente.

“Il nostro centro è diventato una vera e propria famiglia”, afferma il socio-organizzatore Ivan Aresta, che ringrazia l’ospitalità dell’oratorio parrocchiale e l’impegno della comunità nel portare avanti attività che contrastano la solitudine e favoriscono la socializzazione, soprattutto nel periodo post-quarantena.

L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutti, e sarà un’occasione per Matera per rivivere la magia degli anni ’70 e lasciarsi trasportare dalla musica e dalle parole di Gianfranco Caliendo.

Di seguito la locandina con i dettagli.