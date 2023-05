Passerà a Matera la staffetta della Pace: questa l’iniziativa

Rifondazione comunista aderisce e partecipa alla organizzazione della STAFFETTA DELL’UMANITA’ PER LA PACE che domenica 7 maggio attraverserà l’Italia.

Come fa sapere in una nota:

“Vogliamo così dire ancora una volta NO ALLA GUERRA, ALL’INVIO DI ARMI, ALLE SPESE MILITARI, ALLA POLITICA BELLICISTA dell’alleanza atlantica e del governo italiano.

Chiediamo che l’Italia nel rispetto della Costituzione smetta di fare il paese cobelligerante e si adoperi per le trattative e il cessate il fuoco. Chiediamo l’abbattimento delle spese militari, a favore dei servizi pubblici essenziali come la sanità, specie in un momento in cui il carovita, la precarietà del lavoro, l’attacco al reddito di cittadinanza impoveriscono milioni di persone e fanno aumentare le disuguaglianze.

Speriamo che la staffetta unisca quella vasta opposizione alla guerra e alle politiche guerrafondaie che oggi esiste in Italia e che vuole organizzarsi, nonostante una martellante campagna politica e mediatica in senso contrario.

In Basilicata la staffetta passerà essenzialmente per Potenza, Matera, Rionero.

Venite, portate la bandiera della pace e camminiamo insieme. Restiamo a disposizione per maggiori informazioni sui percorsi della staffetta in Basilicata”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)