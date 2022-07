Ospedale di Tinchi, buone notizie: riapre questo Laboratorio! I dettagli

“Con la riapertura del Centro Prelievi presso l’Ospedale di Tinchi dopo un lungo periodo di stop continua il miglioramento del servizio sanitario in provincia di Matera.

E’ il segnale inequivocabile che le questioni poste dai cittadini sono nostra assoluta priorità per rimediare a possibili disservizi, causati purtroppo dalla Pandemia e da una gestione poco oculata del mondo sanitario nelle passate Amministrazioni”.

Lo sostiene il capogruppo della Lega, Pasquale Cariello che aggiunge:

“Il Laboratorio di Tinchi è all’interno di un sito strategico che deve tornare ad essere d’aiuto alle tante persone che vivono tra Bernalda, Metaponto e Pisticci che non possono pensare di doversi imbarcare in viaggi verso Policoro o Matera per effettuare delle semplici analisi.

Noi siamo per una sanità pubblica, che non sprechi le risorse ma che risponda in pieno alle esigenze del cittadino: ci sono tante criticità che giorno dopo giorno stiamo affrontando per migliorare la qualità della vita dei lucani.

Ringrazio il Direttore generale dell’ASM, Sabrina Pulvirenti per la silenziosa dedizione in favore dei cittadini e dei pazienti.

Parlano i fatti”.

