Novità per il Bonus Psicologo: ecco i dettagli

Buone notizie per chi è in attesa di beneficiare del Bonus Psicologo: grazie al rifinanziamento di 5 milioni di euro disposto dal Ministero della Salute, dal 15 aprile 2025 l’INPS procederà con lo scorrimento delle graduatorie, individuando nuovi beneficiari, nel rispetto dell’ordine stabilito per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Ai 5 milioni di euro si aggiungeranno le risorse non impiegate entro il 7 aprile 2025.

I nuovi beneficiari saranno informati direttamente da INPS con una comunicazione ufficiale.

Questa misura, prevista dall’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge il 15 dicembre 2023, n. 191, è disciplinata dal Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2024.