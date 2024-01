Neve a Matera e provincia: questa la situazione sulle strade

Come ampiamente annunciato la neve sta cadendo già dalle prime ore di oggi nelle aree più interne della provincia di Matera: da Accettura a Gallipoli Cognato, da Stigliano alla zona Tre Cancelli di Tricarico, i fiocchi hanno interessato un vasto territorio.

Nessun disagio, al momento, anche grazie al piano neve predisposto dalla Provincia di Matera che vede impegnati gli agenti tecnici stradali con mezzi e autovetture già sul territorio di montagna e gli spartineve entrati in azione ad Accettura, sia in direzione San Mauro Forte che verso Gallipoli Cognato.

Altri mezzi spartineve, poi, sono pronti ad intervenire in qualsiasi momento per consentire una circolazione sicura agli automobilisti. Previsto anche ulteriore spargimento di sale, come sempre necessario in questi casi.

Ha dichiarato il presidente, Piero Marrese:

“Voglio ringraziare il personale della Provincia che come sempre in queste situazioni assicura una presenza costante e vigile per evitare problemi nella circolazione.

Il territorio è tenuto sotto controllo, anche grazie al costante coordinamento con le forze dell’ordine e, in particolare, con i Carabinieri della Compagnia di Tricarico.

Al momento non si segnalano situazioni di particolare difficoltà: tutte le strade sono transitabili, ma, in base all’andamento della perturbazione, gli uomini della Provincia di Matera sono comunque pronti ad intervenire sia per assicurare assistenza e ausilio a chi dovesse averne bisogno, che per eliminare ostacoli o prevenire problemi nella circolazione

Raccomando in ogni caso di mettersi in viaggio solo se necessario e, comunque, con catene montate o pneumatici da neve”.

Ecco le foto.