Nel materano prorogati i termini del Bando “Sprint Impresa”: ecco chi può fare domanda

Sono stati prorogati i termini di scadenza del Bando “Sprint Impresa”.

Questo il calendario con le nuove date diffuso, sul proprio sito, dal Gal Stat2020 dell’area territoriale “Matera Orientale – Metapontino”:

“22 Giugno 2020 – Per le domande di sostegno che devono essere inoltrate tramite i CAA o da tecnici abilitati ai quali sono conferiti espliciti mandati;

29 Giugno 2020 (ore 13.00) – Per la documentazione da inoltrare al GAL (Art.13 dell’Avviso Pubblico)”.

Il bando prevede investimenti immateriali e materiali e si pone l’obiettivo di favorire la creazione ed il sostegno di quelle piccole attività imprenditoriali dell’area Matera Orientale – Metapontino e nello specifico nei comuni di:

Bernalda;

Colobraro;

Ferrandina;

Grassano;

Grottole;

Irsina;

Miglionico;

Montalbano jonico;

Montescaglioso;

Nova Siri;

Pisticci;

Pomarico;

Rotondella;

Tursi;

Valsinni;

nel Parco delle Chiese Rupestri.

Nello specifico saranno sostenuti investimenti per le imprese esistenti e per la costituzione di nuove imprese in ambito extra agricolo.

I possibili ambiti di intervento dovranno riguardare:

– Attività e Servizi turistici, compresa la piccola ospitalità;

– Attività e Servizi culturali;

– Attività e Servizi sociali alla popolazione e/o al turismo;

– Attività e Servizi sportivi, ludico-ricreativi, didattico-formativi;

– Attività e Servizi ambientali;

– Servizi reali alle imprese ed alla popolazione;

– Artigianato tradizionale, tipico e/o artistico;

– Formazione specializzata del personale, acquisti di brevetti e/o know how;

– Piccolo commercio, compresa la ristorazione;

– Piccola trasformazione e vendita dei prodotti agroalimentari ed ittici locali;

– Information and Communication Technology (ICT);

– Editoria, comunicazione, grafica e/o pubblicità, tipografia, fotografia, stampe anche digitali, etc.

I soggetti beneficiari ammessi al contributo sono le Imprese, sia in forma singola che associata, iscritte alla CCIAA e le Imprese costituende.

Il Bando ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito web www.start2020.it.a

