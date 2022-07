Nel materano l’imperdibile Festival CortoCircuito farà tappa in un meraviglioso castello! Ecco i dettagli

Una nota avvelenata in un manoscritto, una magistrata e un caso di omicidio irrisolto da più di duecento anni…

Diversi studiosi e musicologi si sono occupati della morte di Mozart.

Ma nessuno è riuscito dare una ricostruzione esaustiva del caso.

In questa pièce teatrale, di fatto un concerto scenico della durata di circa 70′ minuti senza pausa, vengono ricostruite le ultime settimane del Maestro salisburghese attraverso la sua musica.

In questo modo testo e musica guidano il pubblico in un percorso che termina in modo sorprendente.

Martedì 2 Agosto il Festival CortoCircuito farà tappa nel meraviglioso Castello del Malconsiglio di Miglionico (MT) alle ore 21.30.

Protagonisti: i solisti dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata e l’attrice Nicole Millo.

Testi a cura del M° Giacomo Fornari

Per info:

xcosmopoli@gmail.com

097123024

3347509329

Ecco la locandina dell’evento.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)