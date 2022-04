Nel materano il ricordo di Mons. Antonio Ciliberti, per 10 anni Vescovo della Diocesi di Matera-Irsina. I dettagli

Ad Irsina, cresce l’attesa per un importante appuntamento per ricordare Mons. Antonio Ciliberti, venuto a mancare nel 2017 a Roma all’età di 82 anni e per 10 anni Vescovo della Diocesi di Matera-Irsina.

Nato a San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, il 31 gennaio 1935, si era formato nel Seminario di Rossano e nel Seminario maggiore di Caltanisetta.

Ordinato sacerdote il 12 luglio 1959, il 7 dicembre 1988 era stato eletto vescovo della diocesi di Locri-Gerace.

Promosso arcivescovo nella sede di Matera-Irsina il 6 maggio 1993, il 31 gennaio 2003 era tornato nuovamente in Calabria alla guida dell’Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace.

Così il Sindaco, Nicola Massimo Morea:

“Grazie a Don Giuseppe Calabrese, oggi pomeriggio avremo un importante appuntamento per ricordare Mons. Antonio Ciliberti, Vescovo della nostra Diocesi dal 1993 al 2003”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

