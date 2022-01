Nel materano agricoltori e allevatori stanno vivendo questo dramma da settimane! Ecco i dettagli

È confermata per oggi, a partire dalle ore 10:00, nei pressi della diga del Basentello, in territorio di Irsina, la manifestazione di agricoltori e allevatori, con a capo Coldiretti, per denunciare il dramma che da settimane si sta vivendo.

I manifestanti saranno in strada accompagnati dal loro bestiame e dai trattori.

Il direttore regionale di Coldiretti Basilicata, Aldo Mattia, fa sapere:

“La diga continua a svuotarsi nell’indifferenza delle autorità preposte a discutere per trovare la soluzione al problema.

Nonostante i ripetuti appelli, attendiamo ancora la convocazione urgente di un tavolo di discussione“.

